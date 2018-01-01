В Курганской области пять человек погибли от отравления угарным газом

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Один ребенок и четверо взрослых погибли от отравления угарным газом в Катайском районе Курганской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В результате неисправности газового котла в частном жилом доме в населенном пункте Петропавловское пострадали восемь человек, пять из них, в том числе ребенок, погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще трое пострадавших в числе которых подросток 14 лет, госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом. Обстоятельства ЧП выясняются.