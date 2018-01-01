В Подмосковье семеро детей отравились в сауне в новогоднюю ночь

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Семеро детей госпитализированы после отравления парами хлорамина в подмосковной сауне, двое в реанимации, в отношении владельца сауны возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Согласно сообщению, 1 января в реанимационное отделение больницы поступили двое детей с отравлением парами хлорамина, в отделение детской хирургии той же больницы — еще пять детей с аналогичным диагнозом.

Было установлено, что 31 декабря компания с семью несовершеннолетними детьми арендовала одну из саун в Подмосковье для отдыха до утра 1 января. Во время нахождения в сауне дети стали жаловаться родителям на ухудшение состояния, затем у них начались рвота, рези в глазах, кашель и затруднение дыхания.

"Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, по факту оказания им услуг в сауне, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи провели осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора, произвели забор проб воды из бассейна, изъяли образец препарата для хлорирования воды в бассейне.