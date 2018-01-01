В России за сутки эвакуировали около 14 тысяч человек из-за "минирования"

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Порядка 14 тысяч человек эвакуировали за минувшие сутки более чем в 50 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании" 56 зданий, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

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"Анонимные звонки с угрозой взрыва 56 объектов с массовым пребыванием людей за сутки поступили в 53 городах. В общей сложности было эвакуировано 14 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.