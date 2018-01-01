Часть Владивостока в Новый год осталась без света из-за хлопушки

ВЛАДИВОСТОК, 1 янв — РИА Новости. Часть Владивостока в новогоднюю ночь осталась без света из-за запущенной под ЛЭП пневмохлопушки.

Как написал в Facebook глава города Виталий Веркеенко, "на улице Горной при запуске частного фейерверка снайперски угодили в высоковольтную линию". "Извините за новогоднюю романтику", — добавил он.

Специалист по связям с общественностью филиала "Приморские электрические сети" АО "ДРСК" Татьяна Кравченко рассказала РИА Новости, что авария произошла из-за пневмохлопушки. По ее словам, на место выехали мастера, которые около часа ночи все наладили.

"Без света оставались районы Луговой и Авангарда, а также все, что вокруг этих районов", — сказала Кравченко.

Она добавила, что местных жителей просят выбирать места при пуске салютов и петард — не делать это возле трансформаторных станций, под ЛЭП и так далее. "Это очень серьезная ситуация, хорошо, что в этом случае никто не пострадал", — добавила собеседница.