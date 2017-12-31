В Приморье в детском центре при взрыве водонагревателя погибла воспитатель

ВЛАДИВОСТОК, 31 дек – РИА Новости. Электрический водонагреватель взорвался в детском реабилитационном центре в Приморье: погибла воспитатель, сообщила РИА Новости представитель краевого СУСК РФ.

"ЧП произошло в детском реабилитационном центре, погибла воспитатель. Следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказала собеседница агентства.

Как сообщает краевое ГУ МЧС, информация в взрыве поступила 31 декабря в 06.34 местного времени (23.34 мск 30 декабря).

"В детском социальном приюте в Спасском городском округе по адресу Молодежная, д.4А произошел разрыв электрического водонагревателя, в результате которого оказались частично выбиты стекла в одном из помещений. Жилые помещения для детей не пострадали. Все воспитанники учреждения (13 детей) размещены в комнатах не пострадавшего крыла здания, с ними работает штатный психолог социального приюта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дети не пострадали. На месте происшествия работают специалисты ГО и ЧС администрации Спасского городского округа, сотрудники МЧС России, организовано дежурство врачей скорой медицинской помощи. Администрация Спасского городского округа решает вопрос о восстановительных работах.