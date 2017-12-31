Источник рассказал подробности о стрельбе недалеко от Кремля

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу у бара в центре Москвы, несколько раз выстрелил из травматического пистолета в голову молодому человеку, который в результате был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади. Подозреваемого в стрельбе разыскивает полицейские.

"Мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку. Предположительно, стрельба велась из травматического оружия", — сказал собеседник агентства.