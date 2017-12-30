Неизвестный открыл стрельбу недалеко от Красной площади

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади, два человека пострадали, полиция разыскивает злоумышленника, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшие направлены в больницу.
Подозреваемый в стрельбе разыскивается.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что по указанному адресу находится бар. "Не исключено, что конфликт начался под воздействием алкоголя. Эта информация проверяется", — сказал собеседник агентства.