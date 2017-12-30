ФСБ задержала организатора взрыва в магазине "Перекресток" в Петербурге

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (73)

Автомобиль ФСБ РФ у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге

Автомобиль ФСБ РФ у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ выяснили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в магазине в Санкт-Петербурге и задержали его, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что подозреваемого передали в Следственный комитет. С ним начали работать следователи, сейчас его допрашивают.

"Следствие намерено ходатайствовать о его аресте", — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря. Мощность взрыва составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали 18 человек, восемь из них остаются в больницах.

Президент России Владимир Путин назвал происшедшее терактом.

Ранее группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв.

* Террористическая организация, запрещенная в России.