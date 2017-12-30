В торговых центрах Новосибирска идут проверки сообщений о "минировании"

НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости. Силовые структуры в субботу проводят проверки по факту поступления в ряд торговых центров в Новосибирске сообщений о якобы находящихся там "подозрительных предметах", сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Новосибирской области.

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Очевидцы в соцсетях в субботу сообщают об эвакуации крупных торговых центров: "Весаль", "Сибирский молл", "Галерея Новосибирск", "Континент", "Ройял Парк" "Аура". На месте работают сотрудники силовых структур.

"По всем поступающим сообщениям о подозрительных предметах сотрудниками полиции и УФСБ региона на местах проводится комплекс проверочных мероприятий", — сообщил представитель главка МВД.

В свою очередь источник в правоохранительных органах региона подтвердил РИА Новости, что речь идет сразу о нескольких торговых центрах города, где перед празднованием Нового года традиционно наблюдается ажиотаж. Проводятся эвакуации граждан и обследование зданий.

В пятницу торговые центры из-за атаки телефонных террористов массово эвакуировали в Омске и Томске. По данным обладминистрации Томской области со ссылкой на спецслужбы, звонки осуществлялись через оператора IP-телефонии, зарегистрированного за рубежом. Сообщения о минировании зданий после проверок не подтвердились.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.