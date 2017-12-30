В Саратовской области ищут сбежавшего из колонии заключенного

САРАТОВ, 30 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. ФСИН организовала розыск 43-летнего заключенного Сергея Дубовицкого, сбежавшего в пятницу из колонии-поселения в станице Паницкая Красноармейского района Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ФСИН.

Ряд СМИ ранее сообщил, что сбежавший из колонии-поселения заключенный вечером в пятницу якобы убил свою бывшую подругу в Энгельсском районе Саратовской области на глазах одного из ее детей. В региональном СУ СК сообщили РИА Новости, что тело женщины с колото-резаными ранениями обнаружили в ее доме в селе Квасниковка, входящем в состав города Энгельса. По данному факту проводится проверка, причина смерти устанавливается. Источник в правоохранительных органах уточнил, что убитая женщина — мать шестерых детей.

"Сотрудниками колонии 29 декабря при проведении проверки осужденных, занятых на производственном объекте, обнаружено отсутствие осужденного Сергея Дубовицкого, отбывающего наказание в колонии-поселении №20… По данному факту начальником УФСИН по Саратовской области назначено проведение служебной проверки. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Дубовицкий отбывал в колонии-поселении пятилетний срок по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В пресс-службе отметили, что осужденному на вид ему 42 года, рост 170 сантиметров, телосложение средней полноты, лицо овальное, европейского типа, прямые темные короткие волосы, глаза карие, миндалевидные, темные дугообразные брови, губы средние, подбородок вертикальный.

"Особые приметы: на левой кисти у него отсутствуют четыре пальца — указательный, средний, безымянный и мизинец, а на правой кисти отсутствует большой палец", — сообщили в ведомстве, добавив, что сведения о сбежавшем можно предоставить по телефонам местного УФСИН.

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что Дубовицкий разыскивается управлением уголовного розыска главка "по подозрению в совершении особо тяжкого преступления на территории Энгельсского района".