САРАТОВ, 30 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В пятницу в селе Квасниковка, входящем в состав города Энгельса, нашли тело жительницы Саратовской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Котлова.

"Вчера, действительно, поступило сообщение, что обнаружено тело женщины 1979 года рождения с колото-резаными ранениями по месту проживания в селе Квасниковка", — сказала собеседница агентства.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что убитая — мать шестерых детей.

Ряд СМИ в ночь на субботу сообщили, что заключенный, сбежавший из колонии-поселения, вечером в пятницу якобы убил свою бывшую подругу в Энгельсском районе Саратовской области, которая является матерью восьмерых детей, на глазах одного из них. Отмечается, что в регионе введен план "Перехват".

В региональных управлениях МВД, Росгвардии и ФСИН информацию пока не комментируют.