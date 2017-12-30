На севере Москвы автобус съехал с маршрута и врезался в машину

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пассажирский автобус на севере Москвы съехал с маршрута и, возвращаясь на правильный маршрут, врезался в ехавшую впереди машину, передает корреспондент РИА Новости.

Автобус №173 от метро "Речной вокзал" около 23 часов вечера в пятницу съехал с маршрута: водитель свернул не в ту сторону и поехал в область по Ленинградскому шоссе.

В какой-то момент пассажиры обратили на это внимание. Один из них подсказал водителю, где именно можно совершить разворот, и автобус, медленно двигавшийся в крайнем правом ряду, немного прибавил скорость. Через несколько километров водитель развернулся и какое-то время двигался по дублеру. Когда автобус вернулся на Ленинградское шоссе, пассажиры с задней площадки попросили сообщить водителю, когда пора совершать очередной маневр, чтобы вернуться на маршрут.

При попытке свернуть на МКАД автобус столкнулся с двигавшейся впереди легковой машиной. Скорость транспортных средств была небольшой, в результате происшествия никто не пострадал.

Пассажиры посереди дороги вышли из автобуса, участники ДТП остались ждать приезда полиции.

Задняя часть легкового автомобиля получила заметные повреждения, автобус поврежден менее значительно.

Инцидент произошел после двух резонансных происшествий с автобусами в Москве. В понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. В пятницу водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта у станции метро "Сходненская", пострадали три человека.