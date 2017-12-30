На севере Москвы автобус съехал с маршрута и врезался в машину

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пассажирский автобус на севере Москвы съехал с маршрута и, возвращаясь на правильный маршрут, врезался в ехавшую впереди машину, передает корреспондент РИА Новости.
Автобус №173 от метро "Речной вокзал" около 23 часов вечера в пятницу съехал с маршрута: водитель свернул не в ту сторону и поехал в область по Ленинградскому шоссе.
В какой-то момент пассажиры обратили на это внимание. Один из них подсказал водителю, где именно можно совершить разворот, и автобус, медленно двигавшийся в крайнем правом ряду, немного прибавил скорость. Через несколько километров водитель развернулся и какое-то время двигался по дублеру. Когда автобус вернулся на Ленинградское шоссе, пассажиры с задней площадки попросили сообщить водителю, когда пора совершать очередной маневр, чтобы вернуться на маршрут.
При попытке свернуть на МКАД автобус столкнулся с двигавшейся впереди легковой машиной. Скорость транспортных средств была небольшой, в результате происшествия никто не пострадал.
Задняя часть легкового автомобиля получила заметные повреждения, автобус поврежден менее значительно.
Инцидент произошел после двух резонансных происшествий с автобусами в Москве. В понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. В пятницу водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта у станции метро "Сходненская", пострадали три человека.