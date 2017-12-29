Опубликовано новое видео наезда автобуса на остановку в Москве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Появилось новое видео наезда автобуса на остановку возле станции метро "Сходненская" в Москве. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах, заснятых видеорегистратором автомобиля, видно, как автобус поворачивает к остановке, но не останавливается и врезается в нее.

Утром пятницы возле станции метро "Сходненская" на северо-западе Москвы маршрутный автобус врезался в остановку. По данным следствия, водитель транспортного средства хотел уйти от столкновения с легковым автомобилем и не справился с управлением.

В результате аварии пострадали двое мужчин и одна женщина, их доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.