Суд вынес приговор экс-главе Росграницы

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Мещанский суд Москвы признал виновным и назначил наказание в виде 9 лет колонии общего режима бывшему директору Росграницы Дмитрию Безделову по делу о хищении почти 500 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Безделову наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — значится в приговоре.

Осуждены и другие фигуранты дела. Так, экс-руководитель ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Сергей Сазонов и его заместитель Сергей Козленков приговорены к семи годам колонии, директор ЗАО "Ценный совет" Евгений Чайка и бывший директор ЗАО "Терминал" Зураб Катамадзе — к пяти годам, предприниматель Николай Афиногенов — к 2,5 годам колонии.

Такие сроки обвиняемые получили благодаря тому, что суд снял с них обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем. "Исключить из обвинительного заключения подсудимых статью 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), — сказала судья Олеся Менделеева.

Все фигуранты дела свою вину отрицают, кроме одного, который признал ее частично.

Уголовные дела о хищении почти полмиллиарда рублей в отношении Безделова и восьми других фигурантов изначально были разделены. Ранее суд вернул оба дела в прокуратуру для объединения, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил оба дела обратно в Мещанский суд для рассмотрения.

По версии следствия, Безделов в 2009 году вместе с руководителем государственной Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.

Следователи утверждают, что с сентября 2009 года по май 2013 года они похитили и легализовали более 490 миллионов рублей. По данным следствия, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через границу России.

Кроме того, по данным следователей, к преступной деятельности Безделов привлек своего заместителя Бориса Хайтовича и ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.