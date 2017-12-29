9+9=9: Браудер второй раз заочно осужден за неуплату налогов в России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Анна Шубина. Некогда один из крупнейших портфельных инвесторов в Россию, основатель фонда Hermitage Capital и – ныне — антироссийский лоббист, добившийся принятия "закона Магнитского", Уильям Браудер вторично осужден в России. Тверской суд Москвы в пятницу признал его виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в 9 лет, полученный по предыдущему приговору.
Первый раз Браудер был осужден за налоговые махинации в 2013 году. Он гражданин США, долгое время жил в Лондоне и в Россию возвращаться не собирается, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.
Между тем Генпрокуратура продолжает добиваться запуска процедуры международного розыска и экстрадиции. Ранее Интерпол отклонил заявку России о международном розыске Браудера, но теперь Генпрокуратура представит международной полиции дополнительные данные, и решение обещали пересмотреть.
Приговор
Поскольку законодательство разрешает зачитывать приговоры не полностью, ограничиваясь только вводной и резолютивной частью, судья не стал полностью оглашать многостраничный документ. Он лишь квалифицировал действия подсудимых (помимо Браудера, заочно на скамье подсудимых оказался его бизнес-партнер Иван Черкасов) и назначил наказание. Полный текст приговора вручили участникам процесса.
Признав Браудера виновным в организации преднамеренного банкротства и неуплате налогов, суд заочно назначил ему девять лет заключения, Черкасов получил восемь. В качестве дополнительного наказания суд оштрафовал каждого на 200 тысяч рублей и три года запретил вести бизнес в России.
Позиции сторон
Браудер и Черкасов запретили своим адвокатам участвовать в рассмотрении данного уголовного дела, поэтому на заседаниях присутствовали лишь защитники, назначенные государством. Они настаивали на оправдании, поэтому теперь намерены подать жалобы на приговор.
"Суд не услышал наши доводы и не прислушался к ним. Конечно, мы обжалуем этот приговор, мы обязаны, согласно Кодексу адвокатской этики", — признал один из защитников.
Его коллега Алексей Поляков напомнил, что Генпрокуратура уже давно добивается экстрадиции Браудера. "В настоящее время направлено обращение о международном розыске в Интерпол, в дальнейшем будет рассматриваться вопрос об его экстрадиции", — сказал гособвинитель.
Он пояснил, что ранее Интерпол отклонил такой запрос, но теперь прокуратура дополнила его новыми данными: "Интерпол согласился вернуться к этому вопросу и заново пересмотреть обращение Генпрокуратуры об объявлении его в международный розыск и экстрадиции".
Материалы дела
Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В РФ он был заочно приговорен к девяти годам заключения за финансовые махинации. Британия отказывается экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, в 1995–2007 годах Браудер вместе с Черкасовым и другими неизвестными уклонились от уплаты налогов при помощи фирм "Махаон", "Парфенион", "Камея", "Рилэнд" и "Пифагор Инвестментс". Также, по данным Генпрокуратуры РФ, они "не исполнили обязанности налогового агента" при использовании этих же юрлиц и перечислении ими денег кипрским учредителям под видом дивидендов, незаконно применили льготные налоговые ставки в размере 5% и 10% вместо положенной в 15%.
Общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера следствие оценило в 3,5 миллиарда рублей.