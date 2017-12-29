9+9=9: Браудер второй раз заочно осужден за неуплату налогов в России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Анна Шубина. Некогда один из крупнейших портфельных инвесторов в Россию, основатель фонда Hermitage Capital и – ныне — антироссийский лоббист, добившийся принятия "закона Магнитского", Уильям Браудер вторично осужден в России. Тверской суд Москвы в пятницу признал его виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в 9 лет, полученный по предыдущему приговору.

Первый раз Браудер был осужден за налоговые махинации в 2013 году. Он гражданин США, долгое время жил в Лондоне и в Россию возвращаться не собирается, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.

Между тем Генпрокуратура продолжает добиваться запуска процедуры международного розыска и экстрадиции. Ранее Интерпол отклонил заявку России о международном розыске Браудера, но теперь Генпрокуратура представит международной полиции дополнительные данные, и решение обещали пересмотреть.

Приговор

Поскольку законодательство разрешает зачитывать приговоры не полностью, ограничиваясь только вводной и резолютивной частью, судья не стал полностью оглашать многостраничный документ. Он лишь квалифицировал действия подсудимых (помимо Браудера, заочно на скамье подсудимых оказался его бизнес-партнер Иван Черкасов) и назначил наказание. Полный текст приговора вручили участникам процесса.

© Фото : Предоставлено пресс-центром МВД РФ Дело Браудера. Схема © Фото : Предоставлено пресс-центром МВД РФ Дело Браудера. Схема

Признав Браудера виновным в организации преднамеренного банкротства и неуплате налогов, суд заочно назначил ему девять лет заключения, Черкасов получил восемь. В качестве дополнительного наказания суд оштрафовал каждого на 200 тысяч рублей и три года запретил вести бизнес в России.

Позиции сторон

Помимо этого, по гражданскому иску налоговиков, суд взыскал с обоих подсудимых солидарно 4,2 миллиарда рублей неуплаченных налогов.

Браудер и Черкасов запретили своим адвокатам участвовать в рассмотрении данного уголовного дела, поэтому на заседаниях присутствовали лишь защитники, назначенные государством. Они настаивали на оправдании, поэтому теперь намерены подать жалобы на приговор.

"Суд не услышал наши доводы и не прислушался к ним. Конечно, мы обжалуем этот приговор, мы обязаны, согласно Кодексу адвокатской этики", — признал один из защитников.

Гособвинители в свою очередь остались довольны приговором. По словам прокурора Михаила Резниченко, суд "согласился с предложенной квалификацией и назначил наказание, о котором мы просили".

Его коллега Алексей Поляков напомнил, что Генпрокуратура уже давно добивается экстрадиции Браудера. "В настоящее время направлено обращение о международном розыске в Интерпол, в дальнейшем будет рассматриваться вопрос об его экстрадиции", — сказал гособвинитель.

Он пояснил, что ранее Интерпол отклонил такой запрос, но теперь прокуратура дополнила его новыми данными: "Интерпол согласился вернуться к этому вопросу и заново пересмотреть обращение Генпрокуратуры об объявлении его в международный розыск и экстрадиции".

Материалы дела

Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В РФ он был заочно приговорен к девяти годам заключения за финансовые махинации. Британия отказывается экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

По новому делу Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов и организация преднамеренного банкротства. По словам адвоката, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций компании "Газпром".

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в 1995–2007 годах Браудер вместе с Черкасовым и другими неизвестными уклонились от уплаты налогов при помощи фирм "Махаон", "Парфенион", "Камея", "Рилэнд" и "Пифагор Инвестментс". Также, по данным Генпрокуратуры РФ, они "не исполнили обязанности налогового агента" при использовании этих же юрлиц и перечислении ими денег кипрским учредителям под видом дивидендов, незаконно применили льготные налоговые ставки в размере 5% и 10% вместо положенной в 15%.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, в этот же период Браудер совместно с Черкасовым, конкурсным управляющим "Дальней Степи" Александром Долженко и другими неизвестными вывел основную часть ликвидных активов общества и обанкротил предприятие. Государственный бюджет, таким образом, недосчитался свыше 1,2 миллиарда рублей, подсчитало обвинение.

Общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера следствие оценило в 3,5 миллиарда рублей.