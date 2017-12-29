РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

9+9=9: Браудер второй раз заочно осужден за неуплату налогов в России

Сюжет:
Главное за 29 декабря 2017 года (10)
18:2429.12.2017
(обновлено: 19:57 29.12.2017)
16883
© AP Photo / Remy de la MauviniereУильям Браудер. Архивное фотоУильям Браудер. Архивное фото
© AP Photo / Remy de la Mauviniere

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Анна Шубина. Некогда один из крупнейших портфельных инвесторов в Россию, основатель фонда Hermitage Capital и – ныне — антироссийский лоббист, добившийся принятия "закона Магнитского", Уильям Браудер вторично осужден в России. Тверской суд Москвы в пятницу признал его виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в 9 лет, полученный по предыдущему приговору.

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер. Архивное фото
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
Суд обязал взыскать с Браудера более четырех миллиардов рублей

Первый раз Браудер был осужден за налоговые махинации в 2013 году. Он гражданин США, долгое время жил в Лондоне и в Россию возвращаться не собирается, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.

Между тем Генпрокуратура продолжает добиваться запуска процедуры международного розыска и экстрадиции. Ранее Интерпол отклонил заявку России о международном розыске Браудера, но теперь Генпрокуратура представит международной полиции дополнительные данные, и решение обещали пересмотреть.

Приговор

Поскольку законодательство разрешает зачитывать приговоры не полностью, ограничиваясь только вводной и резолютивной частью, судья не стал полностью оглашать многостраничный документ. Он лишь квалифицировал действия подсудимых (помимо Браудера, заочно на скамье подсудимых оказался его бизнес-партнер Иван Черкасов) и назначил наказание. Полный текст приговора вручили участникам процесса.

© Фото : Предоставлено пресс-центром МВД РФДело Браудера. Схема
© Фото : Предоставлено пресс-центром МВД РФ
Дело Браудера. Схема

Признав Браудера виновным в организации преднамеренного банкротства и неуплате налогов, суд заочно назначил ему девять лет заключения, Черкасов получил восемь. В качестве дополнительного наказания суд оштрафовал каждого на 200 тысяч рублей и три года запретил вести бизнес в России.

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер. Архивное фото
© AFP 2017 / Bertrand Guay
Генпрокуратура продолжит добиваться экстрадиции Браудера в Россию
Помимо этого, по гражданскому иску налоговиков, суд взыскал с обоих подсудимых солидарно 4,2 миллиарда рублей неуплаченных налогов.

Позиции сторон

Браудер и Черкасов запретили своим адвокатам участвовать в рассмотрении данного уголовного дела, поэтому на заседаниях присутствовали лишь защитники, назначенные государством. Они настаивали на оправдании, поэтому теперь намерены подать жалобы на приговор.

"Суд не услышал наши доводы и не прислушался к ним. Конечно, мы обжалуем этот приговор, мы обязаны, согласно Кодексу адвокатской этики", — признал один из защитников.

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и глава Республики Крым Сергей Аксенов а пресс-конференции в Симферополе. 24 октября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Генпрокуратуры РФ
Перейти в фотобанк
Чайка о сотрудничестве с США по Браудеру: здесь тупик
Гособвинители в свою очередь остались довольны приговором. По словам прокурора Михаила Резниченко, суд "согласился с предложенной квалификацией и назначил наказание, о котором мы просили".

Его коллега Алексей Поляков напомнил, что Генпрокуратура уже давно добивается экстрадиции Браудера. "В настоящее время направлено обращение о международном розыске в Интерпол, в дальнейшем будет рассматриваться вопрос об его экстрадиции", — сказал гособвинитель.

Он пояснил, что ранее Интерпол отклонил такой запрос, но теперь прокуратура дополнила его новыми данными: "Интерпол согласился вернуться к этому вопросу и заново пересмотреть обращение Генпрокуратуры об объявлении его в международный розыск и экстрадиции".

Материалы дела

Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В РФ он был заочно приговорен к девяти годам заключения за финансовые махинации. Британия отказывается экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

Уильям Браудер. Архивное фото
© AFP 2017 / Leon Neal
Браудер заявил, что Интерпол отклонил ордер России на его арест
По новому делу Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов и организация преднамеренного банкротства. По словам адвоката, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций компании "Газпром".

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в 1995–2007 годах Браудер вместе с Черкасовым и другими неизвестными уклонились от уплаты налогов при помощи фирм "Махаон", "Парфенион", "Камея", "Рилэнд" и "Пифагор Инвестментс". Также, по данным Генпрокуратуры РФ, они "не исполнили обязанности налогового агента" при использовании этих же юрлиц и перечислении ими денег кипрским учредителям под видом дивидендов, незаконно применили льготные налоговые ставки в размере 5% и 10% вместо положенной в 15%.

Сибирь зовет
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Сибирь зовет

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
США предали Уильяма Браудера: отрезвление пешки, возомнившей себя ферзем
Как сообщает Генпрокуратура РФ, в этот же период Браудер совместно с Черкасовым, конкурсным управляющим "Дальней Степи" Александром Долженко и другими неизвестными вывел основную часть ликвидных активов общества и обанкротил предприятие. Государственный бюджет, таким образом, недосчитался свыше 1,2 миллиарда рублей, подсчитало обвинение.

Общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера следствие оценило в 3,5 миллиарда рублей.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
v.p.neznamov
Сколько же американских и прочих браудеров создали в течение последнего столетия приличные состояния за счет ресурсов нашего государства лишь под обещания, в одном случае - СССР: привить сухой корень "призрака коммунизма" на американскую почву (Эрл Браудер, дед); в другом - России: освободить ее от этого "призрака коммунизма" и ввести в круг стран "свободного мира" (Ульям Браудер, внук). Хочется верить, что приговор Браудеру-внуку является запоздалым разрывом со столетием догматического подражательства России "тому, что у них" и дополнительным стимулом к её развитию на национальной основе.
19:58
29.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена