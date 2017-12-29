ФСБ забрала себе дело трех членов "Артподготовки"*

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. ФСБ России забрала у Следственного комитета дело трех соратников лидера запрещенного экстремистского движения "Артподготовка"* Станислава Мальцева о подготовке теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где решается вопрос о продлении им меры пресечения.

Изначально Следственный комитет РФ возбудил дело о террористическом сообществе, в рамках которого Щербинский суд Москвы заключил под стражу соратников Мальцева Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова.

В пятницу, ознакомившись в Мещанском суде с материалами следствия о продлении ареста, Озеров обратился к следователю, с вопросом, кто тот такой. "Я новый следователь, дело из СК передано в ФСБ", — был ответ.

Следователь, прося суд продлить срок содержания в СИЗО, заявил, что Озеров, как и другие фигуранты, участвовали в движении "Артподготовка" и ставили целью "неконституционную смену власти".

Фигуранты, по словам следователя, содержатся в "Бутырке".

Все три ходатайства о продлении ареста трем фигурантам Мещанский суд рассматривает раздельно. Сам Мальцев в настоящее время скрывается за границей.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.