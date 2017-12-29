Очевидец рассказал о ДТП с автобусом, протаранившим остановку в Москве

Эвакуация пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

Эвакуация пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. После наезда автобуса на остановку у станции метро "Сходненская" началась паника, рассказал телеканалу RT очевидец инцидента.

"Я услышал гром. Люди начали сбегаться к месту происшествия… Поначалу у людей был шок, они начали убегать оттуда", — рассказал он.

По его словам, медики своевременно прибыли на место происшествия. "Паника была, приехала скорая помощь, даже несколько людей увозили", — отметил очевидец, добавив, что ему неизвестно, в каком состоянии находились пострадавшие.

Утром в пятницу возле станции метро "Сходненская" водитель маршрутного автобуса, пытаясь уйти от столкновения с другим транспортным средством, не справился с управлением и наехал на остановку. Двое мужчин и одна женщина получили травмы, их доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.