СК попросил оставить экс-главу Марий Эл под арестом до апреля

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы 10 января рассмотрит вопрос о продлении до апреля срока ареста экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталье Кожановой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Рассмотрение ходатайства об аресте Маркелова и Кожановой состоится 10 января в 14.00", — сказала она.

Следователи считают, что Маркелов получил через доверенное лицо, Кожанову, от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.