Суд обязал взыскать с Браудера более четырех миллиардов рублей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы признал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов. Его заочно приговорили к девяти годам заключения.

Cуд также взыскал с него и Ивана Черкасова — второго подсудимого — более 4,2 миллиарда рублей.

Кроме того, Браудера оштрафовали на 200 тысяч рублей. Ему на три года запретили заниматься предпринимательской деятельностью на территории России.

Его бизнес-партнера Черкасова суд заочно приговорил к восьми годам заключения, оштрафовал на 200 тысяч рублей и запретил вести бизнес в России.

Прокурор Михаил Резниченко сообщил, что сторона обвинения удовлетворена приговором.

"Суд согласился с предложенной квалификацией и назначил наказание, о котором мы просили", — сказал он.

Резниченко также отметил, что в процессе соблюдались права подсудимых.

"Об ограничении прав подсудимых говорить не приходится", — пояснил прокурор.

Сам Браудер скрывается от российских правоохранительных органов, поэтому рассмотрение дела проходило заочно.

Кроме того, Генпрокуратура продолжит добиваться экстрадиции Браудера в Россию, уже дважды заочно осужденного за налоговые махинации.

"В настоящее время направлено обращение о международном розыске в Интерпол, в дальнейшем будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции", — сказал прокурор Алексей Поляков.

По его словам, ранее Интерпол отклонил такой запрос, но теперь прокуратура дополнила его новыми данными.

"Интерпол согласился вернуться к этому вопросу и заново пересмотреть обращение Генпрокуратуры об объявлении его в международный розыск и экстрадиции", — отметил Поляков.

Дело Браудера

Адвокаты, назначенные судом, намерены обжаловать приговор, так как это предписывает кодекс профессиональной этики.

Уильям Браудер в 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

В 2013 году российский суд уже заочно осудил его на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях. Он попросил своих адвокатов не участвовать в слушаниях по новому делу, поэтому в суде присутствовали адвокаты по назначению.

Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

Браудера обвиняют в уклонении от уплаты налогов, организации преднамеренного банкротства и покушении на неисполнение обязанностей налогового агента.

По словам его защиты, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций "Газпрома".

Следствие оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Черкасова по делу о преднамеренном банкротстве и налоговых преступлениях в 3,5 миллиарда рублей.

В феврале Тверской суд санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи российским правоохранительным органам, либо с момента их фактического задержания в России.

Их объявили в международный розыск. Известно, что Черкасов и Браудер проживают в Лондоне.