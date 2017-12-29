Стала известна причина ДТП с автобусом у "Сходненской"

Наезд автобуса на остановку в Москве (21)

Сотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве

Сотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На северо-западе Москвы рейсовый автобус врезался в остановку. По данным следствия, водитель автобуса хотел уйти от столкновения с легковым автомобилем и не справился с управлением.

Инцидент произошел возле станции метро "Сходненская". В результате аварии пострадали три человека.

На месте ДТП работает полиция, туда также прибыл заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пострадавшие

В результате ДТП никто не погиб. В столичном главке МВД заявили о троих пострадавших. В департаменте транспорта Москвы подтвердили эту информацию, добавив, что среди них нет детей.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы для их жизни нет.

"Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения", — написал он в Twitter.

В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что три человека госпитализированы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести.

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Причина ДТП

По данным следствия, водитель автобуса не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта. В полиции, тем временем, сказали, что авария произошла при попытке водителя автобуса уйти от столкновения с другой машиной.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сообщается, что водителя автомобиля, который "подрезал" автобус, допросила полиция; его пока не задержали.

В дептрансе отметили, что у легкового автомобиля есть лицензия такси, выданная в Московской области. Чиновники также намерены обратиться в подмосковный Минтранс с просьбой проверить таксомоторную компанию, которой принадлежит машина.

Кроме того, департамент опубликовал фото автомобиля Daewoo Nexia, на задней части которого видны следы удара, а также зеленой и белой краски — так покрашены московские автобусы.

Место ДТП оцеплено полицией, на земле лежат осколки и обломки автобусной остановки, передняя часть автобуса разбита. Движение на Сходненской улице затруднено.

Это не первое ДТП с участием автобуса в Москве за последнюю неделю. В понедельник рейсовый автобус "Мострансавто", следовавший из Сколково до станции метро "Славянский бульвар", въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. В результате четыре человека погибли, еще одиннадцать пострадали.