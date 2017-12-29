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Происшествия

Стала известна причина ДТП с автобусом у "Сходненской"

Сюжет:
Наезд автобуса на остановку в Москве (21)
13:2129.12.2017
23802738
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в МосквеСотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На северо-западе Москвы рейсовый автобус врезался в остановку. По данным следствия, водитель автобуса хотел уйти от столкновения с легковым автомобилем и не справился с управлением.

Инцидент произошел возле станции метро "Сходненская". В результате аварии пострадали три человека.

На месте ДТП работает полиция, туда также прибыл заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Автобус сбил остановку у метро "Сходненская" в Москве
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРейсовый пассажирский автобус в пятницу утром врезался в остановку, которая находится на Химкинском бульваре.Сотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рейсовый пассажирский автобус в пятницу утром врезался в остановку, которая находится на Химкинском бульваре.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы в больницы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести.Пассажирский автобус въехал в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости
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В результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы в больницы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСогласно предварительным данным, аварию спровоцировал другой водитель: автобус въехал в остановку после того, как в него врезался автомобиль.Сотрудник правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Согласно предварительным данным, аварию спровоцировал другой водитель: автобус въехал в остановку после того, как в него врезался автомобиль.
© Фото : страница "Московский транспорт" в TwitterСтоличный департамент транспорта опубликовал фото автомобиля Daewoo Nexia, который был припаркован неподалеку от места аварии. На задней части машины видны следы удара, а также зеленая и белая краски. Автомобиль имеет лицензию такси, выданную в Московской области.Автомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© Фото : страница "Московский транспорт" в Twitter
Столичный департамент транспорта опубликовал фото автомобиля Daewoo Nexia, который был припаркован неподалеку от места аварии. На задней части машины видны следы удара, а также зеленая и белая краски. Автомобиль имеет лицензию такси, выданную в Московской области.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКак отметили в Дептрансе, водитель автобуса прошел необходимый предрейсовый контроль, у него нет ни одного нарушения ПДД с 2015 года.Сотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Как отметили в Дептрансе, водитель автобуса прошел необходимый предрейсовый контроль, у него нет ни одного нарушения ПДД с 2015 года.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа место происшествия выехали следователи ГСУ СК России по Москве. Они будут выяснять обстоятельства происшествия.Сотрудник правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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На место происшествия выехали следователи ГСУ СК России по Москве. Они будут выяснять обстоятельства происшествия.
© РИА НовостиИз-за ДТП с автобусом движение на Сходненской улице в направлении центра затруднено.На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости
Из-за ДТП с автобусом движение на Сходненской улице в направлении центра затруднено.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа место ДТП прибыл заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на месте, где пассажирский автобус въехал в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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На место ДТП прибыл заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
© РИА Новости / Николай ПевцовСК полагает, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, когда пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Николай Певцов
СК полагает, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, когда пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.
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Пострадавшие

В результате ДТП никто не погиб. В столичном главке МВД заявили о троих пострадавших. В департаменте транспорта Москвы подтвердили эту информацию, добавив, что среди них нет детей.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы для их жизни нет.

"Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения", — написал он в Twitter.

В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что три человека госпитализированы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести.

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© РИА Новости; Ruptly
Автобус сбил людей у метро "Сходненская" в Москве. Кадры с места ДТП

Причина ДТП

По данным следствия, водитель автобуса не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта. В полиции, тем временем, сказали, что авария произошла при попытке водителя автобуса уйти от столкновения с другой машиной.

Сотрудник правоохранительных органов на месте наезда пассажирского автобуса на остановку на Сходненской улице в Москве. 29 дкабря 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На место ДТП с автобусом в Москве выехали специалисты группы "ГАЗ"
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сообщается, что водителя автомобиля, который "подрезал" автобус, допросила полиция; его пока не задержали.

В дептрансе отметили, что у легкового автомобиля есть лицензия такси, выданная в Московской области. Чиновники также намерены обратиться в подмосковный Минтранс с просьбой проверить таксомоторную компанию, которой принадлежит машина.

Кроме того, департамент опубликовал фото автомобиля Daewoo Nexia, на задней части которого видны следы удара, а также зеленой и белой краски — так покрашены московские автобусы.

Место ДТП оцеплено полицией, на земле лежат осколки и обломки автобусной остановки, передняя часть автобуса разбита. Движение на Сходненской улице затруднено.

Это не первое ДТП с участием автобуса в Москве за последнюю неделю. В понедельник рейсовый автобус "Мострансавто", следовавший из Сколково до станции метро "Славянский бульвар", въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. В результате четыре человека погибли, еще одиннадцать пострадали.

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© РИА Новости
Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?
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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Андрей Балашов
Ну хоть один попался... Они подрезают и исчезают, а ты виноват... Мне на Рязанском проспекте такой попался: не включая поворотника (я бы увидев успел притормозить - еще не разогнался выезжая с прилегающей территории) с места под 45 градусов рванул в объезд стоявшего на остановке троллейбуса; я как порядочный попытался уйти от столкновения и словил на соседней полосе. Не факт что если бы я затормозил не было бы удара сзади (поток-то плотный), да и расстояние до лихача было не большим, так же имелась вероятность въехать ему в бочину... Хотя привлечь его будет трудно - да, создал ситуацию; да, спровоцировал водителя другой машины; но ДТП совершил не он....
14:00
29.12.2017
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boris.galich
Опасался ударить автомобиль? А людей давить не опасался? Интересный менталитет. Больше таких водителей и государство на пенсиях с экономит
13:43
29.12.2017
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