Число пострадавших от взрыва в Петербурге выросло до 18

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Еще четыре пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Петербурге обратились за медпомощью, сообщила в пятницу вице-губернатор города Анна Митянина.
Таким образом, общее количество пострадавших выросло до 18. Накануне вечером власти города сообщали о 14 пострадавших, из которых восемь оставались в больницах.
"Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились ещё четыре пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделение стационара Мариинской больницы", — написала Митянина в Twitter.
Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в супермаркете 27 декабря. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Идет расследование.