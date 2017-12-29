Число пострадавших от взрыва в Петербурге выросло до 18

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Еще четыре пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Петербурге обратились за медпомощью, сообщила в пятницу вице-губернатор города Анна Митянина.

Таким образом, общее количество пострадавших выросло до 18. Накануне вечером власти города сообщали о 14 пострадавших, из которых восемь оставались в больницах.

"Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились ещё четыре пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделение стационара Мариинской больницы", — написала Митянина в Twitter.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в супермаркете 27 декабря. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Идет расследование.