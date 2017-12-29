Суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам заключения за неуплату налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Черкасова заочно осудили на восемь лет заключения.
Сам Браудер скрывается от российского правосудия, поэтому рассмотрение дела проходило заочно. Адвокат настаивал на невиновности подзащитного. Защита собирается обжаловать приговор.
В 2013 году российский суд уже заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по другому делу о налоговых махинациях. Несмотря на новое судебное решение, в совокупности срок составляет все те же девять лет.
Британия отказалась экстрадировать бизнесмена, который, покинув Россию, открыто критиковал Москву. Генпрокуратура продолжит добиваться его выдачи. Власти попросили Интерпол объявить его в международный розыск.
Следствие оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Черкасова в 3,5 миллиарда рублей, оба проживают в Лондоне.