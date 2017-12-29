Суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам заключения за неуплату налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Также суд взыскал с него и Ивана Черкасова (второго подсудимого) более 4,2 миллиарда рублей. Помимо этого каждого оштрафовали на 200 тысяч рублей и временно запретили заниматься бизнесом в России.

Черкасова заочно осудили на восемь лет заключения.

Сам Браудер скрывается от российского правосудия, поэтому рассмотрение дела проходило заочно. Адвокат настаивал на невиновности подзащитного. Защита собирается обжаловать приговор.

В 2013 году российский суд уже заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по другому делу о налоговых махинациях. Несмотря на новое судебное решение, в совокупности срок составляет все те же девять лет.

Британия отказалась экстрадировать бизнесмена, который, покинув Россию, открыто критиковал Москву. Генпрокуратура продолжит добиваться его выдачи. Власти попросили Интерпол объявить его в международный розыск.

Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов, организация преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. По словам адвоката, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и говорится о выводе за рубеж акций компании "Газпром".

Следствие оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Черкасова в 3,5 миллиарда рублей, оба проживают в Лондоне.