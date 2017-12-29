В Карелии столкнулись школьный автобус и лесовоз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с лесовозом в Суоярвском районе Карелии, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"28 декабря в 15.30 в Суоярвском районе Республики Карелия произошло столкновение школьного автобуса и лесовоза. В автобусе на момент ДТП школьников не было, водитель передвигался на транспортном средстве вне рабочего времени, в результате ДТП никто не пострадал", — сказано в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.