Сообщения о "минировании" четырех ТЦ в Хабаровске не подтвердились

ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Правоохранители проверили четыре торговых центра в Хабаровске после звонков о "минировании", взрывные устройства не обнаружены, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю.

Сообщения о "минировании" нескольких торговых центров в разных районах Хабаровска поступили в пятницу от анонимных источников. Экстренные службы выехали к магазинам, где в эти дни идет активная предновогодняя торговля, людей эвакуировали, здания оцепили. Полиция не сообщала точное количество проверяемых ТЦ, в соцсетях появилась информация о "минировании" как минимум шести магазинов в разных районах города.

"Уже проверено четыре торговых центра – это Центральный рынок, ЦУМ, Дом быта, Магазины Радости. Взрывных устройств не обнаружено. Остальные центры, указанные в сообщениях, еще проверяются", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полиция проводит проверку и устанавливает личности звонивших.