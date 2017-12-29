Следователи назвали возможную причину ДТП у метро "Сходненская"

Наезд автобуса на остановку в Москве (18)

Сотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

Сотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Водитель автобуса влетел в остановку у станции метро "Сходненская" из-за того, что не справился с управлением. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Она уточнила, что это предварительные данные.

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В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина. Их доставили в больницу. По данным департамента здравоохранения, они находятся в состоянии средней тяжести и в удовлетворительном.

В полиции ранее говорили, что водитель автобуса перед аварией пытался уйти от столкновения с другой машиной. Человека, находившегося за рулем данного автомобиля, сейчас опрашивают. Автобус, предположительно, "подрезала" Daewoo Nexia, на которую в Московской области была выдана лицензия такси.

На месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Движение на Сходненской улице сейчас затруднено.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Водитель автобуса — мужчина 1960 года рождения, имеет все категории, прошел необходимый предрейсовый контроль. По информации московских властей, с 2015 года он ни разу не нарушал ПДД.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости Автобус сбил людей у метро "Сходненская" в Москве. Кадры с места ДТП

На этой неделе произошел еще один инцидент с автобусом, в результате которого погибли люди. Автобус, следовавший из Сколково до станции метро "Славянский бульвар", въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. Жертвами стали четыре человека, еще одиннадцать пострадали.