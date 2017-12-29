В Cети появилось видео с места наезда автобуса на остановку в Москве

Наезд автобуса на остановку в Москве (18)

На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017

На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Опубликовано видео с места наезда автобуса на остановку с пассажирами в Москве.

Как сообщили в МЧС, рейсовый автобус врезался в остановку возле станции метро "Сходненская" на северо-западе Москвы.

В ДТП пострадали три человека, погибших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным Дептранса, cтолкнулись легковой автомобиль и автобус, после аварии последний влетел в пассажирскую остановку. В полиции тем временем заявили, что водитель автобуса не справился с управлением, пытаясь уйти от столкновения.