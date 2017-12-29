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Происшествия

В Cети появилось видео с места наезда автобуса на остановку в Москве

Сюжет:
Наезд автобуса на остановку в Москве (18)
10:4629.12.2017
(обновлено: 11:24 29.12.2017)
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© РИА Новости / Николай ПевцовНа месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Николай Певцов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Опубликовано видео с места наезда автобуса на остановку с пассажирами в Москве.

Как сообщили в МЧС, рейсовый автобус врезался в остановку возле станции метро "Сходненская" на северо-западе Москвы.

В ДТП пострадали три человека, погибших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным Дептранса, cтолкнулись легковой автомобиль и автобус, после аварии последний влетел в пассажирскую остановку. В полиции тем временем заявили, что водитель автобуса не справился с управлением, пытаясь уйти от столкновения.

Автобус сбил остановку у метро "Сходненская" в Москве
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРейсовый пассажирский автобус в пятницу утром врезался в остановку, которая находится на Химкинском бульваре.Сотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рейсовый пассажирский автобус в пятницу утром врезался в остановку, которая находится на Химкинском бульваре.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы в больницы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести.Пассажирский автобус въехал в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости
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В результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы в больницы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСогласно предварительным данным, аварию спровоцировал другой водитель: автобус въехал в остановку после того, как в него врезался автомобиль.Сотрудник правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Согласно предварительным данным, аварию спровоцировал другой водитель: автобус въехал в остановку после того, как в него врезался автомобиль.
© Фото : страница "Московский транспорт" в TwitterСтоличный департамент транспорта опубликовал фото автомобиля Daewoo Nexia, который был припаркован неподалеку от места аварии. На задней части машины видны следы удара, а также зеленая и белая краски. Автомобиль имеет лицензию такси, выданную в Московской области.Автомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© Фото : страница "Московский транспорт" в Twitter
Столичный департамент транспорта опубликовал фото автомобиля Daewoo Nexia, который был припаркован неподалеку от места аварии. На задней части машины видны следы удара, а также зеленая и белая краски. Автомобиль имеет лицензию такси, выданную в Московской области.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКак отметили в Дептрансе, водитель автобуса прошел необходимый предрейсовый контроль, у него нет ни одного нарушения ПДД с 2015 года.Сотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Как отметили в Дептрансе, водитель автобуса прошел необходимый предрейсовый контроль, у него нет ни одного нарушения ПДД с 2015 года.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа место происшествия выехали следователи ГСУ СК России по Москве. Они будут выяснять обстоятельства происшествия.Сотрудник правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На место происшествия выехали следователи ГСУ СК России по Москве. Они будут выяснять обстоятельства происшествия.
© РИА НовостиИз-за ДТП с автобусом движение на Сходненской улице в направлении центра затруднено.На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости
Из-за ДТП с автобусом движение на Сходненской улице в направлении центра затруднено.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа место ДТП прибыл заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на месте, где пассажирский автобус въехал в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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На место ДТП прибыл заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
© РИА Новости / Николай ПевцовСК полагает, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, когда пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Николай Певцов
СК полагает, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, когда пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.
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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Умница Умница
Что-то зачастили с наездами городских автобусов на людей в Москве...
11:36
29.12.2017
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Malekith v/
А руль на право кто поворачивал ?)) Тут не давно фильм вышел Джиперс Криперс 3. Вот там в машину Криперса был вселен какой то дух, и она сама могла ездить, давить людей и т.д. Что же, походу в московские автобусы вселился этот дух. Который руль сам поворачивает, на газ сам жмет, ключ не дает повернуть что бы на крайняк вырубить двигатель и т.д... Мистика )
11:29
29.12.2017
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