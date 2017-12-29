Водитель автобуса, попавшего в ДТП у "Сходненской", уходил от столкновения

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Водитель автобуса во время ДТП возле станции метро "Сходненская" в российской столице пытался уйти от столкновения с другой машиной, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

"В районе дома 37 по улице Сходненская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", — сказал Титов.

По его словам, в результате ДТП погибших нет, по предварительной информации пострадало 3 человека. На месте ДТП работает полиция и сотрудники экстренных служб.

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