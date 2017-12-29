МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Водитель автобуса во время ДТП возле станции метро "Сходненская" в российской столице пытался уйти от столкновения с другой машиной, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.
По его словам, в результате ДТП погибших нет, по предварительной информации пострадало 3 человека. На месте ДТП работает полиция и сотрудники экстренных служб.
#Москва | #РОССИЯ • Пассажирский автобус влетел в остановку. Есть погибшие (ВИДЕО) pic.twitter.com/XO9UXrF7Xk— PoliteMaps (@PoliteMaps) 29 декабря 2017 г.