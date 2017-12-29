В Дептрансе озвучили предварительную версию ДТП с автобусом в Москве

Наезд автобуса на остановку в Москве (14)

На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017

На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Автобус совершил наезд на остановку на Сходненской улице в Москве после того, как в него, по предварительным данным, врезался автомобиль, сообщает департамент транспорта столицы.

"На Сходненской улице произошло ДТП с автобусом. Причины произошедшего выясняются. По предварительной информации, автомобиль ударил автобус, из-за чего автобус совершил наезд на остановку. Погибших нет", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

"Водитель автобуса — 60-го года рождения, имеет все категории, прошёл необходимый предрейсовый контроль. Предварительная причина: ДТП по вине другого водителя", — добавили в ведомстве.

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Также там отметили, что у водителя автобуса нет ни одного нарушения ПДД с 2015 года.