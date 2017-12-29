Полиция уточнила число пострадавших в ДТП у метро "Сходненская" в Москве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Столичная полиция сообщила о трех пострадавших в ДТП с автобусом на улице Сходненская, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"В полицию поступило сообщение о ДТП с автобусом возле станции метро "Сходненская". По предварительным данным, пострадали три человека", — сказал собеседник агентства.
На место выехали сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств.
Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что два человека погибли, по предварительным данным, после наезда автобуса на остановку возле метро "Сходненская" на северо-западе Москвы.
#Москва | #РОССИЯ • Пассажирский автобус влетел в остановку. Есть погибшие (ВИДЕО) pic.twitter.com/XO9UXrF7Xk— PoliteMaps (@PoliteMaps) 29 декабря 2017 г.