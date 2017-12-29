Полиция уточнила число пострадавших в ДТП у метро "Сходненская" в Москве

Сотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

Сотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Столичная полиция сообщила о трех пострадавших в ДТП с автобусом на улице Сходненская, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступило сообщение о ДТП с автобусом возле станции метро "Сходненская". По предварительным данным, пострадали три человека", — сказал собеседник агентства.

На место выехали сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что два человека погибли, по предварительным данным, после наезда автобуса на остановку возле метро "Сходненская" на северо-западе Москвы.

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