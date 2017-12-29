В Москве автобус сбил людей на остановке возле метро

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рейсовый автобус врезался в остановку возле станции метро "Сходненская" на северо-западе Москвы, сообщает главное управление МЧС по столице.
В результате ДТП никто не погиб. В московском главке МВД и в департаменте транспорта заявили о троих пострадавших. Детей среди них нет.
По словам мэра Сергея Собянина, получившим травмы оказывают помощь. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести.
#Москва | #РОССИЯ • Пассажирский автобус влетел в остановку. Есть погибшие (ВИДЕО) pic.twitter.com/XO9UXrF7Xk— PoliteMaps (@PoliteMaps) 29 декабря 2017 г.
На месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Там также находится заммэра Максим Ликсутов. Движение на Сходненской улице сейчас затруднено.
По предварительным данным дептранса, автомобиль врезался в автобус, после чего тот влетел в остановку.
По предварительным данным дептранса, автомобиль врезался в автобус, после чего тот влетел в остановку.
В полиции тем временем сказали, что авария произошла при попытке водителя автобуса уйти от столкновения с другой машиной, однако он не справился с управлением.
К сожалению, недоброе утро!— Николай Зубов (@zubovnick) 29 декабря 2017 г.
Пассажирский автобус вылетел на остановку на Сходненской улице в Москве. На данный момент известно о двух погибших…. pic.twitter.com/KEyrZkBF24
Водитель автобуса — мужчина 1960 года рождения, имеет все категории, прошел необходимый предрейсовый контроль. По информации московских властей, с 2015 года он ни разу не нарушал ПДД.
На этой неделе рейсовый автобус "Мострансавто", следовавший из Сколково до станции метро "Славянский бульвар", въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. В результате четыре человека погибли, еще одиннадцать пострадали.