В Москве автобус сбил людей на остановке возле метро

Наезд автобуса на остановку в Москве (14)

На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017

На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рейсовый автобус врезался в остановку возле станции метро "Сходненская" на северо-западе Москвы, сообщает главное управление МЧС по столице.

В результате ДТП никто не погиб. В московском главке МВД и в департаменте транспорта заявили о троих пострадавших. Детей среди них нет.

Публикация от Olen'ka (@olaymoscow) Дек 28, 2017 at 11:00 PST

По словам мэра Сергея Собянина, получившим травмы оказывают помощь. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести.

На месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Там также находится заммэра Максим Ликсутов. Движение на Сходненской улице сейчас затруднено.

По предварительным данным дептранса, автомобиль врезался в автобус, после чего тот влетел в остановку.

По предварительным данным дептранса, автомобиль врезался в автобус, после чего тот влетел в остановку. Публикация от На пути к лучшему! (@anya_vladova) Дек 28, 2017 at 11:04 PST





В полиции тем временем сказали, что авария произошла при попытке водителя автобуса уйти от столкновения с другой машиной, однако он не справился с управлением.

К сожалению, недоброе утро!

Пассажирский автобус вылетел на остановку на Сходненской улице в Москве. На данный момент известно о двух погибших…. pic.twitter.com/KEyrZkBF24 — Николай Зубов (@zubovnick) 29 декабря 2017 г.​

Водитель автобуса — мужчина 1960 года рождения, имеет все категории, прошел необходимый предрейсовый контроль. По информации московских властей, с 2015 года он ни разу не нарушал ПДД.

Публикация от DEGTYAREVA DARIA DMITRIEVNA (@d.degtjareva) Дек 28, 2017 at 11:10 PST

На этой неделе рейсовый автобус "Мострансавто", следовавший из Сколково до станции метро "Славянский бульвар", въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. В результате четыре человека погибли, еще одиннадцать пострадали.