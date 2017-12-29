На Сахалине медсестра устроила "фотосессию" с беспомощными больными

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 дек — РИА Новости. В отношении медсестры Сахалинской областной клинической больницы, которая фотографировались на фоне тяжелобольных пациентов и унизительно высказывалась о них, проводится проверка, сообщает в пятницу пресс-служба областного минздрава.
Как пишут местные СМИ, медсестра вела съемку в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии больницы в Южно-Сахалинске, фотографии она выкладывала в соцсетях с оскорбительными комментариями, в том числе в отношении врачей, которым якобы безразлично, что станет с больными. Поведение медицинской сестры в минздраве назвали недостойным и оскорбительным для всего профессионального сообщества.
"Уважение к пациенту и умение сострадать – главное качество, которое движет медицинским работником. Какое может быть самолюбование и геройство, когда перед тобой беспомощный человек?" — приводит пресс-служба слова заведующего реанимационным отделением детской областной больницы, заслуженного врача РФ Виктора Немца.