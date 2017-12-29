На Сахалине медсестра устроила "фотосессию" с беспомощными больными

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 дек — РИА Новости. В отношении медсестры Сахалинской областной клинической больницы, которая фотографировались на фоне тяжелобольных пациентов и унизительно высказывалась о них, проводится проверка, сообщает в пятницу пресс-служба областного минздрава.

"По факту неэтичного, недопустимого обращения медицинской сестры в отношении пациентов, коллег – медицинских работников организована служебная проверка. Министр Алексей Пак лично держит ситуацию на контроле", — сообщили в министерстве, добавив, что к нарушительнице норм общественного поведения, медицинской этики будут применены самые суровые меры, предусмотренные трудовым и административным законодательством.

Как пишут местные СМИ, медсестра вела съемку в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии больницы в Южно-Сахалинске, фотографии она выкладывала в соцсетях с оскорбительными комментариями, в том числе в отношении врачей, которым якобы безразлично, что станет с больными. Поведение медицинской сестры в минздраве назвали недостойным и оскорбительным для всего профессионального сообщества.

"Министр жестко осудил поведение медицинского работника, снимающего и комментирующего лечебный процесс в Сахалинской областной клинической больнице. Объектом бесцеремонного обращения стали беспомощные люди, подключенные к аппаратам для поддержания жизнедеятельности. Над их выхаживанием и возвращением к жизни трудятся десятки человек, профессионалов, сутками напролет следящими за параметрами здоровья, готовыми в любой момент к экстремальной ситуации, к оперативной деятельности, к любым необходимым действиям для спасения жизни", — говорится в сообщении ведомства.

"Уважение к пациенту и умение сострадать – главное качество, которое движет медицинским работником. Какое может быть самолюбование и геройство, когда перед тобой беспомощный человек?" — приводит пресс-служба слова заведующего реанимационным отделением детской областной больницы, заслуженного врача РФ Виктора Немца.