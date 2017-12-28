Суд оштрафовал Илью Яшина на 30 тысяч рублей

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина за проведение несогласованного массового мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Суд признал Яшина виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее префектура ЦАО Москвы отказала Яшину в проведении акции в Лермонтовском сквере в связи с несоблюдением срока подачи уведомления и отсутствия необходимого пакета документов. Прокуратура Москвы выдвинула Яшину предостережение об административной ответственности, если он проведет несогласованную акцию.

МВД попросило горожан воздержаться от участия в несанкционированной акции и отметило, что в соответствии с законом правоохранительные органы примут необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия.

В итоге, по данным ГУМВД, количество участников несогласованного мероприятия, прошедшего в воскресенье в Лермонтовском сквере в Москве, составило около 300 человек, в отношении организаторов был собран материал об административном правонарушении.