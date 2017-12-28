Суд арестовал экс-директора фабрики "Меньшевик"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца экс-директора кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по обвинению в убийстве, передает корреспондент РИА Новости.

"Находясь на свободе, Илья Аверьянов может скрыться, а также оказать давление на свидетелей, просим суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказала судья Елена Абрамова.

В свою очередь защита обвиняемого ходатайствовала о том, чтобы ее клиенту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Сам Аверьянов заверил, что не собирается скрываться от следствия.

Предпринимателю предъявлено обвинение в убийстве.

По информации следствия, утром в среду Аверьянов "вступил в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия. Бизнесмен достал карабин "Сайга" и открыл огонь. В результате погиб охранник Алексей Осипов, который работал первый день.

После этого Аверьянов скрылся с места преступления. Он сказал, что в тот момент находился в состоянии аффекта. Задержать его удалось лишь на следующий день на территории организации, расположенной на улице Правды. Бизнесмен не сопротивлялся.

Предприниматель утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. По его словам, убивать охранника он не собирался, а выстрелил в незнакомого человека случайно. Аверьянов сказал, что специально покинул фабрику, чтобы врачи могли оказать помощь раненому.