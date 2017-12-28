Суд арестовал подозреваемого в нападении на водителя автобуса в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого в нападении с ножом на водителя автобуса, перевозившего школьников в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, вечером в понедельник напротив дома 68 по Октябрьской набережной в ходе дорожного конфликта Ализаде Мустафаев вместе со своей сожительницей Зульфией Саидмуратовой из хулиганских побуждений с целью убийства напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области.

Мустафаев, по версии следователей, нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а Саидмуратова несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Range Rover. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Хулиганство".

Уголовное дело вызвало большой общественный резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Расследование уголовного дела на личный контроль взял председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ализаде Мустафаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 — частью 1 статьи 105 УК РФ, сроком до 25 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали соучастницу нападения на водителя.