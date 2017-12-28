Химчанин устроил стрельбу из-за рабочих, поваливших дерево на его дом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Житель Химок устроил стрельбу в воздух после того, как на крышу его дома упало спиленное дерево, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Рабочие пилили деревья на улице Чапаева в микрорайоне Сходня в Химках, одно из них упало на крышу дома. Один из жителей в этом доме рассердился и из окна своей квартиры несколько раз выстрелил в воздух", — сказал собеседник агентства.

По его словам, никто не пострадал.

В пресс-службе главного управления МВД по Московской области заявили, что на место происшествия направились полицейские.

Проводится проверка. Стрелявшего задержали и доставили в отдел полиции.