МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Верховный суд признал законным второй приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, которому добавили к восьми годам заключения еще полтора года за разжигание вражды и ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила свое определение судебная коллегия по делам военнослужащих.

Таким образом, суд признал законным назначенный Квачкову срок, но отменил взыскание с него порядка 200 тысяч рублей за экспертизу по делу.

Квачков отбывает наказание за подготовку вооруженного мятежа. В августе Приволжский окружной военный суд добавил ему еще полтора года колонии строгого режима — суд счел видеообращение, которое бывший полковник записал на мобильный телефон, разжигающим ненависть и вражду, унижающим "честь и достоинство евреев и иудаистов".

Адвокат Квачкова Алексей Першин настаивал, что в действиях его подзащитного нет состава преступления, а возбуждение ненависти к лицам еврейской национальности не доказано, поскольку в тексте обращения нет слов "евреи" и "иудеи". Более того, по словам адвоката, часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса предполагает наказание за публикацию экстремистского материала, но обращение бывшего полковника записали и разместили в интернете два других человека, которых к ответственности не привлекли.

Сам Квачков просил военную коллегию оправдать его и, поскольку он уже отсидел две трети срока по первому приговору, изменить ему вид исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение.

Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на одного из наиболее влиятельных людей в российской власти 1990-2000-х годов, ныне главу "Роснано" Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения Квачкова оправдали, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В феврале 2013 года его приговорили к 13 годам лишения свободы, позже Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.