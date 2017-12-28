Суд в Москве заочно арестовал двух участников "Правого сектора"*

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Басманный суд заочно арестовал членов "Правого сектора"* Геннадия Хамраева и Романа Стригункова, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Обоих радикалов объявили в международный розыск. Ранее суд заочно арестовал еще трех активистов организации — Игоря Чудинова, Георгия Стоцкого и Артема Скоропадского.

По данным следствия, все пятеро поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма. В разное время они покинули Россию, вступив на Украине в ряды "Правого сектора"*.

Скоропадский — руководит пресс-службой "Правого сектора"*, регулярно выступая с пропагандой преступной идеологии организации. Чудинов был заместителем командира одного из боевых подразделений экстремистов, а Хамраев активно участвовал в карательных операциях против мирного населения Донбасса.

Стоцкий и Стригунков выступали на акциях организации, пропагандировали идеологию "Правого сектора"*, идеализируя поступки его руководителей и активистов.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. Боевики движения участвовали в перевороте на Украине и в подавлении протестов на востоке страны. В ноябре 2014 года Верховный суд признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его на территории России.

*Террористическая организация, запрещенная в России.