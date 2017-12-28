В Петербурге задержали соучастницу нападения на водителя автобуса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Петербургские полицейские задержали соучастницу нападения на водителя детского автобуса, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Инцидент произошел на Октябрьской набережной 25 декабря. Местные СМИ писали, что мужчина с ножом напал на водителя прямо на глазах у его маленьких пассажиров. По данным СК, нападение совершили 44-летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана, и его спутница. Мустафаев нанес водителю многочисленные удары ножом, а женщина — несколько ударов неустановленными предметами. После этого они скрылись на автомобиле Range Rover. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Утром 27 декабря задержали Мустафаева, а в ночь на 28 декабря — его соучастницу Зульфию Саидмуратов. Мустафаеву обвинение уже предъявили, в отношении Саидмуратовой этот вопрос пока решается. Кроме того, суд изберет им меру пресечения. Соучастники дают признательные показания.



