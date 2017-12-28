Путин находится на связи со спецслужбами по делу о теракте в Петербурге

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (53)

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии. 28 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования теракта в Санкт-Петербурге, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это явление (терроризм — ред.), с которым нужно бороться не переставая, причем в борьбе с которым, конечно, нужно объединять усилия всех стран мира", — сказал Песков.

Он отметил, что иногда эти усилия удается объединять, и некоторые теракты предотвращаются — "как это было со случаем с сигналом, который пришел от спецслужб США".

"Что-то не удается. Но, тем не менее, все равно борьба продолжается. Президент в постоянной связи с руководством наших соответствующих специальных служб. Меры предпринимаются", — добавил пресс-секретарь президента.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Последствия взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга, где произошел теракт

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным городских властей, в больницы направлены девять пострадавших, состояние одного из них тяжелое, у остальных — легкой и средней тяжести. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Позднее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следствие продолжает отрабатывать все версии причин взрыва в магазине в Санкт-Петербурге, включая теракт.