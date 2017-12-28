РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Путин находится на связи со спецслужбами по делу о теракте в Петербурге

Сюжет:
Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (53)
12:3128.12.2017
(обновлено: 13:08 28.12.2017)
06018
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии. 28 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования теракта в Санкт-Петербурге, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Путин поручил ФСБ в случае опасности ликвидировать террористов

"Это явление (терроризм — ред.), с которым нужно бороться не переставая, причем в борьбе с которым, конечно, нужно объединять усилия всех стран мира", — сказал Песков.

Он отметил, что иногда эти усилия удается объединять, и некоторые теракты предотвращаются — "как это было со случаем с сигналом, который пришел от спецслужб США".

"Что-то не удается. Но, тем не менее, все равно борьба продолжается. Президент в постоянной связи с руководством наших соответствующих специальных служб. Меры предпринимаются", — добавил пресс-секретарь президента.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Последствия взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга, где произошел теракт

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Путин назвал взрыв в Петербурге терактом
В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным городских властей, в больницы направлены девять пострадавших, состояние одного из них тяжелое, у остальных — легкой и средней тяжести. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Позднее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следствие продолжает отрабатывать все версии причин взрыва в магазине в Санкт-Петербурге, включая теракт.

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв.Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетБомба была заложена в зоне камеры хранения магазина.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Бомба была заложена в зоне камеры хранения магазина.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетВ результате взрыва пострадали 13 человек.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
В результате взрыва пострадали 13 человек.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ больницы города были направлены девять пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В больницы города были направлены девять пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК утру четверга в больницах города оставались шесть человек.Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
К утру четверга в больницах города оставались шесть человек.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПричиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетПосле ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
После ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетПри взрыве использовались поражающие элементы, поэтому это можно расценивать как теракт, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
При взрыве использовались поражающие элементы, поэтому это можно расценивать как теракт, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования взрыва в Санкт-Петербурге.Разбитые стекла в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования взрыва в Санкт-Петербурге.
/
Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена