В Кремле не считают взрыв в Петербурге недоработкой спецслужб

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (53)

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают недоработкой спецслужб взрыв, произошедший в среду в Петербурге.

"Нет, не считают. По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле просчетом спецслужб произошедшее в Петербурге, учитывая, что изначально версия теракта отрицалась.

Песков добавил, что президент постоянно получает информацию от спецслужб.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Последствия взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга, где произошел теракт

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Всего пострадали 13 человек. На данный момент в стационарах остаются шесть человек.