Адвокат объяснил причину предынсультного состояния Никиты Белых

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Врачи накануне диагностировали предынсультное состояние у бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.

"Вчера мы до самой ночи работали в режиме видеосвязи со свидетелем из Кирова, так как Никита Юрьевич целый день провел без еды, только таблетки и вода, у него поднялось давление, и в суд была вызвана скорая, которая диагностировала у него предынсультное состояние", — сказал Грохотов.

По его словам, Белых "целый день возили по городу", на два часа опоздали в суд.

"Он сразу попросил перерыв, выдержать такие поездки в автозаке тяжело", — добавил адвокат.

Жена экс-губернатора Екатерина Белых рассказала, что у ее мужа понизился сахар, давление подскочило до 220 на 100. Фельдшер сделала ему укол и дала таблетки, после этого обвиняемого вернули в СИЗО.

Экс-губернатор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012-2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Владимир Путин снял чиновника с должности губернатора в связи с утратой доверия. Сам Белых вину не признает.