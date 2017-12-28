Адвокат объяснил причину предынсультного состояния Никиты Белых

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Врачи накануне диагностировали предынсультное состояние у бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.
По его словам, Белых "целый день возили по городу", на два часа опоздали в суд.
"Он сразу попросил перерыв, выдержать такие поездки в автозаке тяжело", — добавил адвокат.
Экс-губернатор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012-2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.
Вскоре после задержания Владимир Путин снял чиновника с должности губернатора в связи с утратой доверия. Сам Белых вину не признает.