МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший владелец и директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов не оказывал сопротивления при задержании, сообщил РИА Новости его адвокат Тимур Батиралиев.

"Его задержали сегодня рано утром на складе типографии газеты "Правда", — сказал юрист.

По его словам, Аверьянова отвезли на допрос.

Накануне подозреваемый устроил стрельбу на территории фабрики, убив одного человека, и скрылся.

По данным столичной прокуратуры, Аверьянов открыл огонь, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долг. Несколько часов силовики прочесывали территорию предприятия, но бизнесмена так и не нашли. Предполагается, что он покинул фабрику до того, как было выставлено оцепление. Сегодня утром стало известно о его задержании.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. При этом, судя по отзывам бывших сотрудников, на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты. Арбитражный суд Москвы 18 января рассмотрит заявление о банкротстве фабрики.