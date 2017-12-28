МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший владелец и директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов не оказывал сопротивления при задержании, сообщил РИА Новости его адвокат Тимур Батиралиев.
По его словам, Аверьянова отвезли на допрос.
Накануне подозреваемый устроил стрельбу на территории фабрики, убив одного человека, и скрылся.
По данным столичной прокуратуры, Аверьянов открыл огонь, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долг. Несколько часов силовики прочесывали территорию предприятия, но бизнесмена так и не нашли. Предполагается, что он покинул фабрику до того, как было выставлено оцепление. Сегодня утром стало известно о его задержании.
Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. При этом, судя по отзывам бывших сотрудников, на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты. Арбитражный суд Москвы 18 января рассмотрит заявление о банкротстве фабрики.