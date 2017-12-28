Житель Забайкалья пытался вывезти в Китай почти 500 медвежьих лап

КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД по Забайкальскому краю задержали местного жителя, у которого нашли около 500 медвежьих лап и 37 частей голов лосей для незаконного вывоза в Китай, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

Это самая крупная партия дериватов животных, изъятая за последние годы. Вывезти ее пытался житель Красночикойского района.

"В салоне его личного автомобиля были обнаружены 468 медвежьих лап и 37 лицевых частей лосиных голов. Документов, подтверждающих законность добычи, у задержанного не оказалось. Предполагается, что изъятое предназначалось для перепродажи гражданам КНР и контрабандного вывоза в Китай", — говорится в сообщении.

Дериваты общим весом более 800 килограммов были упакованы в мешки из синтетического материала. Чтобы добыть такое количество медвежьих лап и голов лосей, браконьеры должны были убить более 150 животных. В настоящее время решается вопрос о привлечении владельца изъятых предметов к уголовной ответственности по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных".