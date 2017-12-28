В Москве задержали стрелка с фабрики "Меньшевик"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Полицейские задержали экс-директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова. Он устроил стрельбу на предприятии, убив человека, и скрылся от правоохранителей.

Подозреваемого нашли на территории организации, расположенной на улице Правды. Его доставили на допрос в Следственный комитет.

ЧП и поиски на фабрике

Накануне Аверьянов, устроил конфликт с нынешним руководством фабрики, открыл стрельбу и скрылся на территории "Меньшевика". Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Московская прокуратура сообщила, что Аверьянов открыл огонь, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долг.

Несколько часов сотрудники полиции и Росгвардии прочесывали территорию предприятия, но стрелка так и не нашли.

По уточненной информации, бизнесмен покинул территорию предприятия до того, как выставили оцепление.

Сбежал без оружия

Как заявили в столичном ГУМВД, экс-директор "Меньшевика" бросил оружие. По данным источника РИА Новости, у Аверьянова был карабин "Сайга".

В свою очередь, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что Аверьянов продлевал лицензию на "Сайгу" в 2015 году и владел ею на законных основаниях. Он отметил, что мужчина никакого другого оружия на учете не имел, а если бы, как утверждают некоторые СМИ, его осуждали за преступления, связанные с оружием, то у него бы забрали лицензию на "Сайгу".

"Однако будет проводиться проверка по факту выдачи разрешения. Это стандартная проверка, которую санкционирует директор Росгвардии в случае подобных ЧП", — добавил советник.

Пытались отобрать фабрику?

Как рассказал экс-директор "Меньшевика" радиостанции Business FM , которой удалось до него дозвониться, у него якобы пытались отобрать предприятие.

"Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался… У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь… Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием", — рассказал он радиостанции.

Бывший одноклассник, близкий знакомый Аверьянова Герман Батасов, также говорит о попытках отобрать предприятие.

"Относительно сегодняшнего — такое уже происходило около полугода назад, в прошлый раз стрельбы не было. На территорию фабрики проникли посторонние с арматурой, избили охрану, Аверьянову проломили голову. После этого он обращался в прокуратуру, в МВД. Все рассматривалось формально, никому было не нужно", — утверждает Батасов.

По его словам, "сейчас произошла попытка реванша — отобрать производство".

"Я с трудом представляю, чтобы Илья начал в кого-то стрелять. Если он стрелял, то потому, что это была угроза жизни и против него пытались применить оружие. Написали, что убит охранник — зачем ему убивать своего охранника?" — отметил он.

Друг Аверьянова рассказал, что "вся ситуация <…> началась не сегодня, а четыре года назад или даже больше — у него пытаются отнять бизнес".

"По поддельным документам якобы он продал фабрику другому юридическому лицу. Как потом выяснилось — это аффилированные с одной преступной группировкой люди. Было несколько обращений в правоохранительные органы, Илья Иванович отдавал документы в приемную ФСБ, где были зафиксированы факты мошеннических действий", — заявил Батасов.

При этом он характеризует Аверьянова как серьезного, доброго, невспыльчивого и принципиального человека.

Проблемы "Меньшевика"

Арбитражный суд Москвы 18 января рассмотрит заявление о банкротстве фабрики. Это следует из материалов, содержащихся в базе суда.

Суд обязал предприятие направить на заседание представителя и представить устав, бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности, сведения о сумме задолженности, сведения об имеющемся у должника имуществе.

О непростой ситуации на фабрике говорится в отзывах сотрудников "Меньшевика" в интернете. В частности, они пишут о проблемах с выплатой зарплаты и условиями для иногородних рабочих.