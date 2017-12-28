Житель Югры до смерти избил пьяного инвалида

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек — РИА Новости. Житель города Лангепас (ХМАО), пытаясь выпроводить пьяного гостя-инвалида из своей квартиры, избил его до смерти и предстанет перед судом, сообщили РИА Новости в лангепасском межрайонном следственном отделе регионального СУСК.

По версии следствия, в августе в одном из жилых домов между знакомыми произошел конфликт. Отмечается, что в ходе ссоры хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил своего гостя, склонявшего его к распитию спиртного, уйти из квартиры. По информации следователей, зная, что гость является инвалидом, мужчина стал выгонять с помощью ударов по телу.

"После нанесения множественных ударов обвиняемый перетащил потерпевшего из квартиры на лестничную площадку, при этом надавливая своим весом на тело потерпевшего. Спустя непродолжительное время от множественных переломов ребер, грудины мужчина скончался", — отмечается в сообщении.

Уголовное дело в отношении жителя Лангепаса было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

"В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, обвиняемый предстанет перед судом", — добавили в ведомстве, подчеркнув, что мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.