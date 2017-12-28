Опубликована запись с видеорегистратора автобуса, сбившего людей в Москве

ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте (89)

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с регистратора, установленного в кабине автобуса, который в понедельник въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы.

В ролик длиной несколько секунд попал момент выезда транспортного средства на тротуар. При этом на фоне слышна нецензурная брань водителя.

В результате наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе погибли четыре человека, 11 получили травмы. Девять остаются в больницах.

Водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности… не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".

Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".