Экс-губернатору Белых диагностировали угрозу инсульта, сообщила его жена

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Экс-губернатору Кировской области Никите Белых вызвали скорую помощь в Пресненский суд Москвы, где рассматривается его дело, сообщила РИА Новости его жена Екатерина Белых.

По ее словам, во время судебного заседания он плохо себя чувствовал из-за боли в спине и просил перерыва, чтобы полежать, но суд ему отказывал. В итоге пришлось вызывать в суд скорую помощь.

"Ему диагностировали угрозу инсульта. Пониженный сахар сильно и давление 220 на 100, гипертонию второй степени. Фельдшер сделал укол, дал таблетки и поехал", — сказала она. Белых добавила, что после укола обвиняемого вернули в СИЗО.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. Белых своей вины не признает.