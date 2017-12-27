Взрыв в супермаркете в Петербурге: девять пострадавших

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (31)

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Взрыв произошел в среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Пострадали девять человек, состояние одного из них тяжелое, у остальных — легкой и средней тяжести.

Взрыв в магазине

По предварительным данным, причиной взрыва стало начиненное поражающими элементами устройство, мощность которого была эквивалентна 200 граммам тротила. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

По данным Следственного комитета, бомба сработала в камере хранения супермаркета. При этом, несмотря на предварительную квалификацию взрыва как покушения на убийство, следователи проверят все возможные версии случившегося.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Взрыв произошел в магазине "Перекресток" в Петербурге. Съемка с места ЧП

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел.

"Ведутся первоначальные следственные действия, в том числе осматривается место происшествия с участием специалистов в области криминалистики и взрывотехники, назначаются соответствующие экспертизы, просматриваются видеозаписи, допрашиваются свидетели", — сообщил журналистам руководитель главка СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

Здание оцеплено, внутрь супермаркета никого не пускают. Рядом со зданием стоят две пожарные машины, несколько машин ОМОН и полиции.

Девять человек госпитализированы

В аппарате вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной сообщили, что девять пострадавших при взрыве госпитализированы. "Девять пострадавших направлены в Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую больницы", — сказал собеседник агентства.

В аппарате Митяниной добавили, что шесть пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, один из пострадавших, который находится в Мариинской больнице, может быть выписан уже в ночь на четверг.

В городском комитете по здравоохранению уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

X5 Retail окажет помощь пострадавшим

X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", намерена оказать помощь и поддержку всем пострадавшим при взрыве в петербуржском супермаркете "Перекресток", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.

В X5 Retail Group также пообещали усилить после взрыва контроль за камерами хранения.

Профстандарты для охранников

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что в ситуации со взрывом не может быть речи о случайности.

"Ясно, что ни о какой случайности не может быть речи. Кто-то принес взрывное устройство в "Перекресток", и оно сработало", — сказал сенатор РИА Новости.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что для охранников торговых сетей необходимо разработать и утвердить профстандарты.

"В торговых сетях должны быть профессиональные охранники… это должны быть те лица, которые прошли специальное обучение, которые имеют удостоверение частного охранника, которые работают в частной охранной организации, которая имеет лицензию на обеспечение охраны", — заявил РИА Новости Выборный.

По его словам, такие сотрудники должны пройти обучение и получить соответствующую квалификацию. Депутат также заявил о необходимости разработать и утвердить профессиональные стандарты по обеспечению безопасности торговых точек. Как добавил Выборный, подобные стандарты действуют в сфере охраны объектов образования.

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