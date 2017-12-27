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Происшествия

Взрыв в супермаркете в Петербурге: девять пострадавших

Сюжет:
Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (31)
23:0227.12.2017
(обновлено: 00:42 28.12.2017)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкСотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Взрыв произошел в среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Пострадали девять человек, состояние одного из них тяжелое, у остальных — легкой и средней тяжести.

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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Клинцевич о взрыве в Петербурге: о случайности речи быть не может
По предварительным данным, причиной взрыва стало начиненное поражающими элементами устройство, мощность которого была эквивалентна 200 граммам тротила. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

Взрыв в магазине

По данным Следственного комитета, бомба сработала в камере хранения супермаркета. При этом, несмотря на предварительную квалификацию взрыва как покушения на убийство, следователи проверят все возможные версии случившегося.

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© Ruptly
Взрыв произошел в магазине "Перекресток" в Петербурге. Съемка с места ЧП

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел.

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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В Петербурге при взрыве в "Перекрестке" пострадала кассир
"Ведутся первоначальные следственные действия, в том числе осматривается место происшествия с участием специалистов в области криминалистики и взрывотехники, назначаются соответствующие экспертизы, просматриваются видеозаписи, допрашиваются свидетели", — сообщил журналистам руководитель главка СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

Здание оцеплено, внутрь супермаркета никого не пускают. Рядом со зданием стоят две пожарные машины, несколько машин ОМОН и полиции.

Девять человек госпитализированы

В аппарате вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной сообщили, что девять пострадавших при взрыве госпитализированы. "Девять пострадавших направлены в Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую больницы", — сказал собеседник агентства.

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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Среди пострадавших от взрыва в Петербурге нет несовершеннолетних
В аппарате Митяниной добавили, что шесть пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, один из пострадавших, который находится в Мариинской больнице, может быть выписан уже в ночь на четверг.

В городском комитете по здравоохранению уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

X5 Retail окажет помощь пострадавшим

X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", намерена оказать помощь и поддержку всем пострадавшим при взрыве в петербуржском супермаркете "Перекресток", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.

В X5 Retail Group также пообещали усилить после взрыва контроль за камерами хранения.

Профстандарты для охранников

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что в ситуации со взрывом не может быть речи о случайности.

"Ясно, что ни о какой случайности не может быть речи. Кто-то принес взрывное устройство в "Перекресток", и оно сработало", — сказал сенатор РИА Новости.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкСотрудник полиции у входа в магазин "Перекресток" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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Сотрудник полиции у входа в магазин "Перекресток" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что для охранников торговых сетей необходимо разработать и утвердить профстандарты.

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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X5 Retail усилит контроль за камерами хранения после взрыва в Петербурге
"В торговых сетях должны быть профессиональные охранники… это должны быть те лица, которые прошли специальное обучение, которые имеют удостоверение частного охранника, которые работают в частной охранной организации, которая имеет лицензию на обеспечение охраны", — заявил РИА Новости Выборный.

По его словам, такие сотрудники должны пройти обучение и получить соответствующую квалификацию. Депутат также заявил о необходимости разработать и утвердить профессиональные стандарты по обеспечению безопасности торговых точек. Как добавил Выборный, подобные стандарты действуют в сфере охраны объектов образования.

Взрыв в супермаркете в Петербурге. Онлайн-репортаж>>

Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге
Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге

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Происшествия
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Igor
Кому-то привет передали, чтобы не расслаблялся.
23:49
27.12.2017
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