Взрыв в супермаркете в Петербурге: девять пострадавших

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Взрыв произошел в среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Пострадали девять человек, состояние одного из них тяжелое, у остальных — легкой и средней тяжести.
Взрыв в магазине
По данным Следственного комитета, бомба сработала в камере хранения супермаркета. При этом, несмотря на предварительную квалификацию взрыва как покушения на убийство, следователи проверят все возможные версии случившегося.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел.
Здание оцеплено, внутрь супермаркета никого не пускают. Рядом со зданием стоят две пожарные машины, несколько машин ОМОН и полиции.
Девять человек госпитализированы
В аппарате вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной сообщили, что девять пострадавших при взрыве госпитализированы. "Девять пострадавших направлены в Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую больницы", — сказал собеседник агентства.
В городском комитете по здравоохранению уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.
X5 Retail окажет помощь пострадавшим
X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", намерена оказать помощь и поддержку всем пострадавшим при взрыве в петербуржском супермаркете "Перекресток", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.
В X5 Retail Group также пообещали усилить после взрыва контроль за камерами хранения.
Профстандарты для охранников
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что в ситуации со взрывом не может быть речи о случайности.
"Ясно, что ни о какой случайности не может быть речи. Кто-то принес взрывное устройство в "Перекресток", и оно сработало", — сказал сенатор РИА Новости.
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что для охранников торговых сетей необходимо разработать и утвердить профстандарты.
По его словам, такие сотрудники должны пройти обучение и получить соответствующую квалификацию. Депутат также заявил о необходимости разработать и утвердить профессиональные стандарты по обеспечению безопасности торговых точек. Как добавил Выборный, подобные стандарты действуют в сфере охраны объектов образования.