В Петербурге при взрыве в "Перекрестке" пострадала кассир

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Кассир супермаркета "Перекресток" в Санкт-Петербурге госпитализирована после взрыва, другие сотрудники магазина от госпитализации отказались, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Х5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель").

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По данным городских властей, в больницы направлены девять пострадавших, состояние одного из них тяжелое, у остальных — легкой и средней тяжести.

"Помимо покупателей в непосредственной близости от места взрыва находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались", — сообщил представитель X5.

СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

Взрыв в супермаркете в Петербурге. Онлайн-репортаж>>