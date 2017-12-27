Глава Петербурга поручил оказать помощь пострадавшим после взрыва

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко проинформирован о ЧП в магазине на Кондратьевском проспекте и поручил оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил в своем Twitter его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел хлопок. В результате происшествия госпитализированы 4 человека, источник сообщал о десяти пострадавших. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

"Губернатор Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском. Им даны поручения оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи", — написал Кибитов.